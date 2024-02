Tennis | Rafa Nadal parla del ritorno in campo | “Non sarò a Doha”

Non voglio guadagnare più di Serena per essere Rafa Nadal. Voglio che le donne che generano più degli uomini, guadagnino più degli uomini. Nel tennis, per qualche motivo, i premi sono praticamente in

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Non si placa il calvario diche dopo un inizio di stagione che sembrava promettente si è invece dovuto arrendere ancora ai tanti problemi fisici che lo stanno ostacolando. Il suo obiettivo dichiarato restano le Olimpiadi, ma con ogni probabilità, se il recupero andrà come sperato, lo potremo vedere inun po’ prima. Di sicuro non sarà ae ad annunciarlo è stato lui stesso tramite un post sui propri canali social. Ecco dunque qual è il punto della situazione sulle condizioni delta.: “Non sarà possibile venire a” Crediti foto:FacebookAvendo gli occhi del mondo deladdosso,ha deciso di comunicare sui social come ...

Grand Slam transfer! Rafa Nadal offers to assist Real Madrid in Kylian Mbappe move but tennis legend rules out presidential bid at Santiago Bernabeu Tennis legend Rafa Nadal, who is a big Real Madrid fan, has offered Los Blancos assistance in their bid to put a deal in place for Kylian Mbappe.

Nadal salterà il torneo di Doha: tenterà di tornare a Indian Wells Il tennista spagnolo lo ha annunciato in un’intervista in tv: "Non so se è l'ultima volta che lo giocherò ma è possibile sia così, per cui vorrei proprio esserci" ...

Nadal: ''Il tennis non è ossessione, ma a mio figlio farei fare un altro sport. Djokovic il migliore della storia'' Lo spagnolo si racconta: ''Da fuori la mia immagine è diversa dalla realtà. Spero che mio figlio pratichi un altro sport''. L'elogio al serbo: ''I numeri non mentono, ed è una brava persona''. Sulla p ...