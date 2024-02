Non si ferma la marcia di Andrea Vavassori all'ATP 250 di Buenos Aires , in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica. Entrato in tabellone dalle qualificazioni, il torinese si è qualificato per i quarti di finale battendo il

Tennis: Atp Buenos Aires, Vavassori ai quarti di finale (Di giovedì 15 febbraio 2024) Buenos Aires, 15 feb. -(Adnkronos) – Andrea Vavassori avanza ai quarti di finale del torneo Atp 250 di Buenos Aires (terra, montepremi 728.185 dollari). L'azzurro, numero 152 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, supera il serbo Laslo Djere, numero 35 del ranking Atp e settima testa di serie, con il punteggio di 6-4, 7-5 in un'ora e 32 minuti. L'articolo CalcioWeb.

