Televendite | falò di confronto | risse tra dive | l’Elisir d’amore diventa un’opera lirica-verità sulla tv Dove tutto può essere vero ma anche no

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 febbraio 2024)mirabolanti, amori al pubblico ludibrio,die di (molte) vanità. E, perché no: un bel rissone tratrasmutate in capiultrà. Non è il palinsesto pomeridiano di una tv commerciale in gara con lo share: è lo scoppiettante Elisirdi Gaetano Donizetti nell’allestimento del regista Stefano Ferrara sotto l’egida e con la produzione di VoceallOpera, l’associazione che porta laladne passa poca (per geografia urbana e per costi) e fa da palestra a truppe di cantanti, registi, staff, direttori d’orchestra, musicisti under 35. Come in questo caso,grazie alla cantèra del concorso internazionale Giancarlo Aliverta da cui provengono regista, costumista, un soprano, baritono, tenore. Nelle recite in programma ...