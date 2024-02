Team Colpack Ballan | da Bergamo scatta sui pedali

Sponsor ungherese, anima italiana. Il nuovo Team MBH Bank - Colpack Ballan CSB ha annunciato oggi il passaggio al professionismo a partire dal 2025, presentando a Bergamo la formazione Continental per questa stagione. Una squadra ricca di

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 15 febbraio 2024) IlCSB si sposa con Mbh Bank e, nel corso della stagione, metterà le basi per diventare (nel 2025) una squadra Professional. È stato presentata la formazione Continental che ha annunciato il suo passaggio al professionismo nel 2025. La novità è l’ingresso del nuovo partner ungherese MBH Bank. A fare gli onori di casa ilmanager, Antonio Bevilacqua, che ha ringraziato ufficialmente Beppe Colleoni, e l’azienda, per i tanti anni al fianco del. La squadra nel recente passato ha vinto, tra le altre corse, il mondiale in pista con Filippo Ganna e la Parigi Roubaix U23. Inoltre il titolo Mondiale U23 strada di Filippo Baroncini ed il Giro d’Italia U23 con Juan Ayuso, nel 2021. Sul palco anche Gilberto Simoni e Zoltan Bepto, che hanno lavorato alla buona ...