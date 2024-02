ha commentato Carlos Tavares , ceo di Stellantis. - - > - - > Guardando al flusso di cassa industriale netto, anche questo dato ha raggiunto la cifra record di 12,9 miliardi, evidenziando una

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Il dirigente: c’è un futuro per. Per lo stabilimento campano già deciso il modello che prenderà il posto della Pandina. Ringraziamento al governo per gli incentivi auto....

Tavares rassicura: "Stellantis ha bisogno di tutti gli stabilimenti italiani. Nessun rischio per Pomigliano e Mirafiori" Il dirigente rassicura: c’è un futuro per Pomigliano e Mirafiori. Per lo stabilimento campano già deciso il modello che prenderà il posto della Pandina. Ringraziamento al governo per gli incentivi aut ...

Stellantis annuncia bonus per i dipendenti e un programma di riacquisto di azioni Stellantis, la casa automobilistica italo-francese-statunitense, ha recentemente annunciato che distribuirà quasi 1,9 miliardi di euro ai suoi dipendenti in tutto il mondo. Questo gesto è un riconosci ...

Stellantis, risultati 2023 oltre le attese: più ricavi e utili (+11%). Tavares rassicura: “C’è futuro per Pomigliano e Mirafiori” Stellantis ha visto i ricavi aumentare del 6% a 189,5 miliardi e l'utile dell'11% a 18,6 miliardi. Sale anche il dividendo (+16%) e annuncia buyback da 3 miliardi. Il ceo Tavares: "Lavoriamo con il go ...