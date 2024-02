'Tutti gli stabilimenti italiani hanno un futuro': l'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares , rassicura i dipendenti degli stabilimenti di Mirafiori e Pomigliano, abbassando i toni rispetto ai giorni scorsi e soprattutto tendendo una mano al governo. Parlando dei

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Il dirigente: c’è un futuro per. Per lo stabilimento campano già deciso il modello che prenderà il posto della Pandina. Ringraziamento al governo per gli incentivi auto....

Il dirigente rassicura : c’è un futuro per Pomigliano e Mirafiori. Per lo stabilimento campano già deciso il modello che prenderà il posto della ... (dday)

Stellantis, Tavares rassicura: “abbiamo bisogno di tutti gli stabilimenti italiani” MELFI (PZ) - "Per raggiungere l'obiettivo di un milione di veicoli abbiamo bisogno di tutti gli stabilimenti italiani, quindi c'è sicuramente un futuro per Pom ...

Tavares rassicura: "Stellantis ha bisogno di tutti gli stabilimenti italiani. Nessun rischio per Pomigliano e Mirafiori" Il dirigente rassicura: c’è un futuro per Pomigliano e Mirafiori. Per lo stabilimento campano già deciso il modello che prenderà il posto della Pandina. Ringraziamento al governo per gli incentivi aut ...

Stellantis, Tavares ci ripensa: "Grazie al governo italiano" 'Tutti gli stabilimenti italiani hanno un futuro': l’amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, rassicura i dipendenti degli stabilimenti di Mirafiori e Pomigliano, abbassando i toni rispe ...