"Per raggiungere l'obiettivo di un milione di veicoli abbiamo bisogno di tutti gli stabilimenti italiani, quindi c'è sicuramente un futuro per Pomigliano e per Mirafiori. Arriveranno nuovi modelli, ma non posso dire ancora quali. La Panda sarà sostituita"

Tavares, 'abbiamo bisogno di tutte le fabbriche italiane' (Di giovedì 15 febbraio 2024) "Per raggiungere l'obiettivo di un milione di veicoli abbiamo bisogno di tutti gli stabilimenti italiani, quindi c'è sicuramente un futuro per Pomigliano e per Mirafiori. Arriveranno nuovi modelli, ma non posso dire ancora quali. La Panda sarà sostituita". Lo ha detto l'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, in un incontro con i giornalisti italiani sui conti 2023. "Siamo soddisfatti degli incentivi. E' un'ottima decisione, ringraziamo il governo. I consumatori ne trarranno beneficio. Per raggiungere l'obiettivo di produrre un milione di veicoli dobbiamo lavorare con il governo italiano ed è quello che stiamo facendo", ha spiegato Tavares. "Pomigliano - ha detto - è al massimo della capacità produttiva, il livello di attività è molto solido. abbiamo bisogno di più Panda, ...

