"È stata approvata l'estensione in via sperimentale dell'utilizzo dei dell'utilizzo dei taser da che tornare a chiedere con ancor più forza all'di dotare di bodycam e manganello gli agenti del

Taser, sì all’estensione del suo utilizzo in tutti i comuni (Di giovedì 15 febbraio 2024) ROMA – Un’altra vittoria della Lega: approvata l’estensione in via sperimentale dell’utilizzo dei Taser da parte delle Forze dell’Ordine locali in tutti i comuni italiani e non solo nei capoluoghi di provincia o quelli con una popolazione oltre i 20 mila abitanti. Una misura per garantire legalità e sicurezza anche nelle realtà più piccole, troppo spesso dimenticate, con uno strumento – introdotto quando ero ministro – di straordinaria efficacia e deterrenza a tutela del lavoro quotidiano di donne e uomini in divisa. Avanti così!”. È quanto scrive sulla sua pagina Facebook il leader della Lega e vice premier Matteo Salvini. L'articolo L'Opinionista. Leggi tutta la notizia su lopinionista (Di giovedì 15 febbraio 2024) ROMA – Un’altra vittoria della Lega: approvata l’estensione in via sperimentale dell’deida parte delle Forze dell’Ordine locali initaliani e non solo nei capoluoghi di provincia o quelli con una popolazione oltre i 20 mila abitanti. Una misura per garantire legalità e sicurezza anche nelle realtà più piccole, troppo spesso dimenticate, con uno strumento – introdotto quando ero ministro – di straordinaria efficacia e deterrenza a tutela del lavoro quotidiano di donne e uomini in divisa. Avanti così!”. È quanto scrive sulla sua pagina Facebook il leader della Lega e vice premier Matteo Salvini. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Altre Notizie

Taser in Italia, passi in avanti “È stata approvata l’estensione in via sperimentale dell’utilizzo dei taser da parte delle Forze dell’Ordine locali in tutti i comuni italiani e non solo nei capoluoghi di provincia o quelli con una p ...

Video di Tendenza