Si sa, il personaggio è quello: prendere o lasciare. Anche da Per me, non migliorato in due anni, resta come alla Lazio." "E' stato Sarri a far mandare via Tare ed ora, con i calciatori

Tare "Lasciare Lazio scelta dolorosa, sempre grato a Lotito" (Di giovedì 15 febbraio 2024) "Sarri buon allenatore, mai avuto problemi ma ho fatto fatica a comunicare con lui", dice l'ex ds ROMA - "Cerco di riempire le giornate conoscendo meglio altri campionati, vivendo da vicino luoghi, stadi e club per scoprire le loro mentalità. Non c'è rabbia per l'addio alla Lazio, era un mio desider

tare: "tornare alla lazio non è la mia priorità ora" Igli Tare non ha chiuse le porte a un suo possibile ritorno alla ... So che ho fatto la scelta giusta di andare via, volevo lasciare la Lazio al top. Dissi a mia moglie, quando arriverà quel giorno ... Tare: "Ho avuto tante richieste, ma ho bisogno di qualche mese di pausa" L'ex direttore sportivo della Lazio Igli Tare parla della fine della sua esperienza in biancoceleste alla redazione di Ran, in Germania: "Abbiamo scritto una storia di ...

