Tardelli imputato per abusivismo edilizio: la situazione (Di giovedì 15 febbraio 2024) Marco Tardelli, ex centrocampista della Juventus e della Nazionale, è stato imputato per abusivismo edilizio Secondo quanto riportato dall’Ansa, Marco Tardelli è stato imputato per abusivismo edilizio dalla Procura di Marsala. La motivazione è rappresentata da quelle che sarebbero opere non autorizzate e realizzate nella villa di proprietà dell’ex centrocampista della Juventus e della Nazionale a Pantelleria. Di seguito le dichiarazioni dell’avvocato Enrico Tignini. LE PAROLE – «Ci difenderemo dalle accuse ritenendo di poter chiarire dinanzi al giudice tutti i fatti contestati». Leggi tutta la notizia su calcionews24 (Di giovedì 15 febbraio 2024) Marco, ex centrocampista della Juventus e della Nazionale, è statoperSecondo quanto riportato dall’Ansa, Marcoè statoperdalla Procura di Marsala. La motivazione è rappresentata da quelle che sarebbero opere non autorizzate e realizzate nella villa di proprietà dell’ex centrocampista della Juventus e della Nazionale a Pantelleria. Di seguito le dichiarazioni dell’avvocato Enrico Tignini. LE PAROLE – «Ci difenderemo dalle accuse ritenendo di poter chiarire dinanzi al giudice tutti i fatti contestati».

