Gianmarco Tamberi rappresenterà l'Italia all'All - Star Celebrity Game , match che si terrà nella notte di sabato 13 febbraio (all' 1.00 orario italiano) a Indianapolis. La seconda volta per lui dopo che, due

Tamberi al Celebrity Game, pronto il week-end dell’All Star Game NBA Il campione olimpico in uno dei roster del Celebrity Game a fianco di stelle del mondo dello sport e dello spettacolo ...

NBA: All Star Game 2024 e dintorni. Tutti i protagonisti del weekend delle stelle Andiamo a scoprire cosa ci attende nel fine settimana in chiave All Star Game NBA. O meglio, per quel che riguarda tutto l'All Star Weekend. Saranno tre giorni molto ricchi, quelli alla Bankers Life F ...

Tamberi per gli americani diventa "Tambieri". Il capitano azzurro (e testimonial social delle Marche) accolto a Indianapolis per il Celebrity Game D'accordo, gli americani con i nomi e cognomi italiani hanno un problema acclarato. Ma se sbagli a scrivere il cognome del campione olimpico e mondiale di salto in alto, che tu stesso ...