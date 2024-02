Tamberi al Celebrity Game | pronto il week-end dell’All Star Game NBA

NBA, le due schiacciate di Gianmarco Tamberi nel Celebrity Game. VIDEO

Atletica, non solo Jacobs e Tamberi: Crippa e Furlani le punte azzurre per gli Europei di Roma e Parigi 2024: forti e in grado da subito di sostenere il peso delle aspettative che altrimenti graverebbe tutto sulle spalle dei soliti Tamberi o Jacobs. Crippa, record di precocità: la maratona italiana ha un ... sport.virgilio

NBA All Star, Curry vs Ionescu: l’appassionante sfida da 3 punti | VIDEO: Spettacolo ad Indianapolis dove si sta svolgendo l’NBA All Star 2024. Dopo il Celebrity Game con Gianmarco Tamberi protagonista, tra canestri e schiacciate, nella notte sono andate in scena ... sportfair

Lo show Nba di Tamberi. Schiacciate e spettacolo,. Gimbo conquista gli States: "Non lo dimenticherò mai": Il campione anconetano in campo a Indianapolis per l’esibizione dell’All Star Celebrity Game. Nonostante la sconfitta si è fatto notare ancora una volta anche per le sue doti da cestista. ilrestodelcarlino