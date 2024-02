Tajani | Gaza no genocidio | Hamas come SS

Tajani, inoltre, precisa che: ' Genocidio significa una strategia per eliminare un popolo , come quello che Hitler ha organizzato contro gli ebrei. Questo è attacco militare che sta provocando troppe

(Di giovedì 15 febbraio 2024) 11.20 Tornando sulla crisi mediorientale, il ministro degli Esteri ribadisce:non c'èda parte di Israele, che "ha diritto a esistere e all'autodifesa". Il 7/10 una "caccia all'ebreo" da parte di, "organizzazione terroristica peggio della Gestapo e delle SS". Serve però "mantenersi nel limite della proporzionalità e in alcuni casi Israele lo ha superato",ha dettocommentando la richiesta analoga del Segretario vaticano Parolin. "Momento di grande tensione" e "preoccupazioni" per le vittime palestinesi e per gli ostaggi.