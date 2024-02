Tabellone Atp Delray Beach 2024 | Fritz guida il seeding | c’è Arnaldi tra le teste di serie

Atp 250 da 661.585 dollari che si sta disputando sul cemento del Delray Beach Stadium & Tennis Center, in Florida. Lo statunitense, numero 1 del tabellone, si è imposto sul portoghese Nuno Borges

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Ilprincipale dell’ATP 250 di, in programma nella città americana dal 12 al 18 febbraio. I primi due favoriti della manifestazione sono Taylore Frances Tiafoe, almeno seguendo il ranking del circuito ATP. Ma sono in realtà tanti i possibili outsider che cercano un buon risultato in Florida. Tra questi, anche Matteo. Il sanremese inizia da qui la sua stagione sul cemento nordamericano, che lo vedrà giocare nelle prossime settimane anche in Messico prima del Sunshine Double di Indian Wells e Miami. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIATPSECONDO TURNO (1)b. Borges 7-6(5) 6-4 Hijikata b. (6)6-2 3-6 ...

LIVE Cobolli-Svajda, ATP Delray Beach 2024 in DIRETTA: l’azzurro sfida stanotte il qualificato americano CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di ottavi di finale dell'ATP 250 di Delray Beach (USA) di Flavio Cobolli, contro il qualif ...

Sinner-Monfils a Rotterdam, la diretta: in palio i quarti del torneo Atp 250 Dopo aver sconfitto ieri in due set con u n netto 6-3, 6-3 l'olandese van de Zandschulp, Jannik Sinner torna in campo oggi al Torneo di Rotterdam in onda in televisione in esclusiva su Sky: oggi il ca ...

Sinner vince ancora. Passa il primo turno a Rotterdam in due set Esordio sul velluto al torneo Atp 500 di Rotterdam per il tennista italiano primo favorito del tabellone e fresco vincitore degli Australian Open.