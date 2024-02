Tabani e Galardi sul filo Spareggio per le Olimpiadi

a ricucire sul 10 - 8, con Tabani che non sfrutta un rigore a disposizione. L'errore però non viene punito, perché gli ultimi otto minuti di match iniziano con la rete di Bianconi e poi Galardi trova

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Lorenzo Bruni è certo di poter partecipare allee può ancora chiudere i Mondiali con una medaglia insieme ai compagni del Settebello. Chiarae Giudittanon potranno bissare invece il bronzo mondiale, ma hanno ancora un’ultima possibilità di staccare insieme al Setterosa il pass per i prossimi Giochi Olimpici. E’ la sintesi dei campionati del mondo di pallanuoto che si stanno svolgendo in Qatar, a Doha, e che vedono impegnati tre atleti pratesi. Bruni, dopo la qualificazione olimpica messa in tasca con la nazionale, ha dato un contributo fondamentale anche nell’11-10 con cui gli uomini di coach Alessandro Campagna hanno regolato la Grecia ai quarti. E a questo punto il ventinovenne cresciuto nella Futura Prato può sognare una medaglia: alle 14 odierne l’Italia affronterà la Spagna in semifinale, in un incontro ...