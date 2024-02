SV Darmstadt 98 vs Stoccarda – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 15 febbraio 2024) L’SV98, che si trova nella zona retrocessione della Bundesliga, ha tutte le carte in regola per affrontare nella settimana 22 lo, terzo in classifica, desideroso di porre fine a una serie di sconfitte nella partita di sabato 17 febbraio al Merck-Stadion am Bollenfalltor. La squadra in difficoltà è a nove punti dal pericolo, mentre gli ospiti cercano la quarta vittoria consecutiva in campionato. Il calcio di inizio di SV98 vsè previsto alle 15:30 Anteprima della partita SV98 vsa che punto sono le due squadre SV98 Il destino di sopravvivenza delè in bilico nonostante la stagione 2023-24 della Bundesliga abbia ancora tre mesi da giocare, a causa ...