Susanna Tamaro da piccola si sentiva un maschio | “Avrei dovuto ingurgitare ormoni fino alla fine dei miei giorni”

della grotta di Lourdes che avrebbe ordinato alla piccola delle emozioni profonde che si provano visitando Lourdes? Susanna Tamaro

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 15 febbraio 2024), in un lungo editoriale pubblicato su Corriere, ha scritto contro la triptorelina, ovvero il bloccante degliche viene somministrato agli adolescenti che si identificano transgender e che vogliono cambiare s3sso. Lo ha scritto raccontando in prima persona di aver sofferto di identità di genere. “Personalmente, ho avuto l’infanzia devastata ddisforia di genere e per questo ne posso parlare con cognizione di causa. Ho iniziato ad avere problemi fin dall’asilo, quello che nei primi anni era una forza primigenia e inconscia è diventata una disperata consapevolezza: ero scesa in terra nel corpo sbagliato. Data l’epoca, non ho mai confessato a nessuno questa mia devastante certezza ma passavo le notti piangendo se mi veniva regalata una bambola o peggio ancora un qualche vestito da bambina. Verso ...