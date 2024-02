Superbonus | Gentilonigoverno ragionevole

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 15 febbraio 2024) 12.20 "Non spetta alla Commissione dire se le decisioni prese dai governi, e dal governo italiano in questo caso, siano positive. Certamente il fatto che il governo italiano abbia preso in consisiderazione l'impatto di queste misure è". Così il commissario Ue all'Economia Gentiloni a chi gli chiedeva se l'uscita dagli incentivi delabbia pesato sulla crescita. Una possibile Manovra correttiva dopo la stima limata del Pil?Mai per cambiamenti dello "zero virgola". "Previsioni per l'Italia largamente nella media Ue"