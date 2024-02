Super Bowl | sparatoria durante la parata | un morto e 22 feriti

il dipartimento locale dei vigili del fuoco il bilancio della sparatoria a Kansas City, in Missouri, durante la parata che celebrava ieri la terza vittoria consecutiva dei Chiefs al Super Bowl. Per

(Di giovedì 15 febbraio 2024) L’ennesima giornata di festa negli Stati Uniti è stata brutalmente rovinata dall’epidemia del possesso di armi che attanaglia il Paese. Laper la vittoria dei Chiefs alè stata interrotta da unache secondo fonti della polizia statunitense ha come protagonisti alcune gang locali. Il bilancio è tragico: une L'articolo proviene da Il Difforme.

Kansas City , 14 feb. (Adnkronos) – spari alla parata per la vittoria dei Chiefs al Super Bowl di Kansas City . Il bilancio è di un morto e 14 feriti ... (calcioweb.eu)

(Adnkronos) – I tifosi dei Kansas City Chiefs bloccano una delle due persone che hanno spara to alla parata del Super Bowl uccidendo una persona e ... ()

(Adnkronos) – “Ragazzi, sta succedendo qualcosa”. A Kansas City , il giornalista della Bbc in strada per assistere alla parata dei Kansas City ... ()

(Adnkronos) – “Ragazzi, sta succedendo qualcosa”. A Kansas City , il giornalista della Bbc in strada per assistere alla parata dei Kansas City ... (ildenaro)

Spari alla parata del super Bowl, America sotto choc: almeno 8 bambini tra i feriti Tutti tra i 6 e i 15 anni. Biden: «Nel Paese un’epidemia di violenza, al lavoro per vietare le armi d’assalto e rafforzare i controlli» ...

Kansas City, il momento degli spari alla parata del Super Bowl - Video (Adnkronos) - "Ragazzi, sta succedendo qualcosa". A Kansas City, il giornalista della Bbc in strada per assistere alla parata dei Kansas City Chiefs, trionfatori nel Super Bowl Nfl giocato domenica,..

Sparatoria alla festa del Super Bowl: uccisa una giovane mamma, oltre 20 feriti Sparatoria durante i festeggiamenti dei Kansas City Chiefs per la vittoria del Super Bowl - AP Photo -LaPresse La festa a Kansas City per la vittoria dei Chiefs al Super Bowl si è trasformata in ...