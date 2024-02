Sul terzo mandato la nuova sfida tra Salvini e Meloni | divisi su tutto | ormai siamo ai dispetti reciproci

Lo dice il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani intervistato a SkyTg24 parlando della proposta di modifica sul terzo mandato presentata dalla Lega al dl elezioni all'esame del

La Lega continua a proporlo, Forza Italia e Fratelli d'Italia continuano a opporsi: il terzo mandato per i presidenti di Regione sta di nuovo ... (fanpage)

Una minaccia, più che una tentazione. Nella speranza che basti a fare da deterrente, a non far deflagrare lo s contro sull'ennesimo fonte aperto ... (ilfogliettone)

La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 20 febbraio, è un martedì. È la data in cui si voterà un emendamento della Lega che, molto ... (linkiesta)

Sony , gigante giapponese dell’elettronica e dei videogiochi, ha recentemente annunciato una revisione delle sue stime di vendita annuale per la ... (quotidiano)

I rapporti tra Meloni e Salvini sono sempre più tesi: lo scontro è sul terzo mandato per i governatori , ma anche sulla guerra a Gaza , dopo la ... (fanpage)

Torna “La domenica dei musei”, ingresso gratuito nelle strutture in paese: gli eventi previsti Un nuovo evento per il terzo appuntamento da inizio anno con “La domenica dei ... comunità tibetana laica presente sul’Amiata da circa 40 anni, fondata dal professor Namkhai Norbu per custodire la ...

Un/una Consulente commerciale telefonico I curricola non saranno comunicati a terzi, salvo gli obblighi previsti dalle norme vigenti ... novità e notizie pubblicate sul nostro sito invio di altro materiale informativo su eventi formativi, ...

Dal Veneto al terzo mandato, dal Ponte ai trattori. Tutti i nodi tra Lega e FdI Dal terzo mandato al Veneto, dal premierato alle alleanze europee ... Le riforme: autonomia e premierato Sulle riforme costituzionali la Lega punta tutto sull’autonomia differenziata attraverso il dl ...