E oggi i due sono più innamorati che mai, come s'è visto anche nell'ultima apparizione di coppia sul red carpet di This is me? now (foto sopra), il nuovo progetto della diva: l' album e il film su

Sul red carpet Carey Mulligan indossava foglie di cavolo nel reggiseno per “fermare il latte” (Di giovedì 15 febbraio 2024) Carey Mulligan ha raccontato di aver “indossato” foglie di cavolo nel reggiseno sul red carpet: in un’intervista con British Vogue, l’attrice ha rivelato di aver utilizzato questo vecchio rimedio per fermare la fuoriuscita di latte. “All’epoca avevo già due figli”, ha raccontato. “Mio figlio era ancora piccolo ma stavo interrompendo l’allattamento… Probabilmente sarà un po’ troppo raccontare questa cosa ma…”, ha poi continuato commentando una sua foto sul red carpet. @britishvogue In this picture, #CareyMulligan ? original sound - British Vogue “Questo vestito era abbastanza scollato, ma qualcuno mi ha detto di mettere foglie di cavolo per fermare ... Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline (Di giovedì 15 febbraio 2024)ha raccontato di aver “indossato”dinelsul red: in un’intervista con British Vogue, l’attrice ha rivelato di aver utilizzato questo vecchio rimedio perla fuoriuscita di. “All’epoca avevo già due figli”, ha raccontato. “Mio figlio era ancora piccolo ma stavo interrompendo l’allattamento… Probabilmente sarà un po’ troppo raccontare questa cosa ma…”, ha poi continuato commentando una sua foto sul red. @britishvogue In this picture, #? original sound - British Vogue “Questo vestito era abbastanza scollato, ma qualcuno mi ha detto di metterediper...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Quali saranno le sfide più grandi per i team nel 2024 Quali saranno le sfide più grandi per il 2024 La preoccupazione principale dei team sembra essere legata al numero delle power unit ... Sul red carpet Carey Mulligan indossava foglie di cavolo nel reggiseno per "fermare il latte" Carey Mulligan ha raccontato di aver “indossato” foglie di cavolo nel reggiseno sul red carpet: in un’intervista con British Vogue, l’attrice ha rivelato di aver utilizzato questo vecchio rimedio per ... AC/DC in concerto in Italia a Reggio Emilia: prezzi e mappe Il tour, il primo degli AC/DC in Europa dopo oltre otto anni e che segna anche un cambio di formazione con Chris Chaney dei Jane’s Addiction al posto di Williams, passerà dal nostro Paese per un' ...

Video di Tendenza