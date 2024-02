Su Michela Murgia Paolo Truzzu avrebbe fatto meglio a glissare

Ad esempio, ieri Paolo Truzzu - Fratelli d'Italia, in corsa come governatore della Sardegna - ha detto che mai intitolerebbe una via a Michela Murgia, in quanto personaggio più negativo che positivo.

Con puntualità rassicurante, i candidati di destra cascano nelle trappole di questioni di principio ipotetiche, del tutto campate in aria. Ad esempio, ieri Paolo Truzzu – Fratelli d'Italia, in corsa come governatore della Sardegna – ha detto che mai intitolerebbe una via a Michela Murgia, in quanto personaggio più negativo che positivo. E alé la polemica sui social, l'ondata di indignazione, la costernazione della candidata di sinistra, la rivendicazione della grandezza della scrittrice scomparsa… fatto sta che la legge prevede che debbano trascorrere dieci anni prima dell'intitolazione, quindi bisogna aspettare come minimo il 2033: siamo sicuri che allora Truzzu sarà ancora presidente della regione? Se anche lo fosse, a lui non spetterebbe né la richiesta di intitolazione né tampoco ...

