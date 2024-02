risolverebbe anche (almeno in parte) il problema costituito dagli costituito dagli incidenti sul lavoro in cui non pochi studenti e non sarà certo un corso teorico di qualche ora di lezione (magari

Studenti a lezione dagli amici di Cuore21: "La sindrome di Down non è una malattia" (Di giovedì 15 febbraio 2024) L'associazione Cuore21 di Riccione offre aiuto a persone affette dalla sindrome di Down: li rende più indipendenti e parte attiva della società. Fanno parte di questa associazione volontari ed educatori che organizzano incontri con i ragazzi nelle scuole, per spiegare loro che la sindrome di Down non è una malattia, ma una condizione genetica. Il nostro progetto con Cuore21 è iniziato con una lezione in cui abbiamo conosciuto Luca, uno dei ragazzi dell'associazione. Insieme agli altri volontari ci ha spiegato le caratteristiche fisiche di chi come lui è affetto dalla sindrome. Abbiamo anche imparato come avere un linguaggio appropriato, parlando di questa particolarità genetica e durante un incontro in palestra, degli esperti ci hanno ...

