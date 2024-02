si è costituito alle 3 di domenica scorsa raccontando di aver ucciso quasi tutta la sua famiglia - Stessa sorte - e stessa scelta - per altri due indagati, Massimo Carandente e Sabrina Fina, che

(Di giovedì 15 febbraio 2024)inGiovanni Barreca, il muratore di Altavilla Milicia accusato dell'omicidio della moglie e dei due figli, uccisi durante un esorcismo, e i suoi presunti complici: Sabrina Fina e Massimo Carandente. Lo ha deciso il gip di Termini Imerese che ha convalidato i fermi disposti per la coppia, ma non quello imposto a Barreca, stabilendo, però, la custodia cautelare inper tutti e tre. Ieri, davanti al gip Valeria Gioeli chiamata a decidere sulle convalide, i tre si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Per tutti il pm Matteo Lanza aveva chiesto la custodia cautelare in. Le accuse per tutti sono di omicidio e soppressione di cadavere. Le vittime sono Antonella Salamone, moglie di Barreca, e i figli Kevin ed Emanuel di 16 e 5 anni. Tra due giorni sui resti carbonizzati della donna, ...

La pista della setta è al momento una delle ipotesi degli investigatori per la Strage di Altavilla Milicia, vicino Palermo, dove un 54enne, Giovanni ... (tg24.sky)

Pubblicato il 13 Febbraio, 2024 Ossessionati da Satana, in preda a deliri mistici, invasati: “Abbiamo fatto solo del bene”. Lo avrebbero detto ... (dayitalianews)

A Palermo l'udienza di convalida del fermo di Giovanni Barreca , Massimo Carandente e Sabrina Fina, le tre persone fermate per la Strage di Altavilla ... (fanpage)

Giovanni Barreca e i suoi due presunti complici, Sabrina Fina e Massimo Carandente, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere durante ... (thesocialpost)

Strage in famiglia, indagati restano in carcere Restano in carcere Giovanni Barreca, il muratore di Altavilla Milicia accusato dell'omicidio della moglie e dei due figli, uccisi durante un esorcismo, e i suoi presunti complici: Sabrina Fina e Massi ...

Strage di Bologna, Bellini in aula: “Tra il 3 e il 4 agosto ero con il procuratore Sisti” BOLOGNA – La notte tra il 3 e il 4 agosto 1980 “ero alla Mucciatella con Sisti”. Lo ha detto Paolo Bellini, ieri mattina in un passaggio delle quasi due ore di spontanee dichiarazioni alla Corte di as ...

La drammatica confessione di Desyrée Amato: come è scappata dall’ex che ha ucciso sua mamma e sua sorella Desyrée Amato racconta il suo incubo: come è scappata dal suo ex che ha ucciso sua madre e sua sorella, dove si è nascosta. Un drammatico racconto di due femminicidi ...