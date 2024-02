Strage familiare a Palermo | restano in carcere Giovanni Barreca e la coppia di complici

La strage familiare Antonella Salamone , 42 anni, domenica 11 febbraio sarebbe stata barbaramente uccisa dal marito Giovanni Barreca e da due complici, ad Altavilla Milicia, in provincia di Palermo.

Ha ucciso e brucia to la moglie e strangola to i due figli, di 5 e 16 anni con una catena. Poi ha chiamato i carabinieri e si è consegnato. È ... (secoloditalia)

«La giustizia qualche volta c'è, la legge c'è ed è stata rispettata. Non credo alle sue scuse, al suo pentimento, l’ha fatto per trarre vantaggio. Il ... (feedpress.me)

La strage in famiglia ad Altavilla Milicia, gli indagati restano in carcere PALERMO – Restano in carcere Giovanni Barreca, il muratore di Altavilla Milicia accusato dell’omicidio della moglie e dei due figli, uccisi durante un esorcismo, e i suoi presunti complici: Sabrina Fi ...

Strage in famiglia, indagati restano in carcere PALERMO, 15 FEB - Restano in carcere Giovanni Barreca, il muratore di Altavilla Milicia accusato dell'omicidio della moglie e dei due figli, uccisi durante un esorcismo, e i suoi presunti complici: Sa ...

"Aveva paura di quella coppia". I retroscena della strage di Palermo I "Fratelli di Dio", i sensi di colpa, la strage: gli amici e i famigliari di Antonella Salamone si interrogano sull'omicidio della donna e dei figli ...