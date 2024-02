Strage Erba | dalla censura di Chi l' ha visto alla pista della droga

Strage di Erba, dalla censura di 'Chi l'ha visto' alla pista della droga. Su Affari le nuove ombre sul caso pubblicate in un libro - inchiesta Manca meno di un mese all'udienza davanti alla Corte d'

Azouz Marzouk insiste sull’innocenza di Rosa Bazzi e Olindo Romano , i coniugi condannati fino in Cassazione per la Strage di Erba , per cui si ... (ilfattoquotidiano)

“Quando l’opinione pubblica si divide fra innocentisti e colpevolisti su qualche clamorosa vicenda di cronaca, ciò in genere non avviene sulla base ... (ilfattoquotidiano)

L'ultima telefonata di Giovanni Barreca prima della strage di Altavilla Milicia: la rivelazione della suocera In tanti si chiedono come mai la 17enne sia stata risparmiata dalla furia omicida del padre Giovanni Barreca: ecco cosa si sa sulla strage di Palermo La madre di Antonella ha aggiunto che non è ancora ...

Che cos’è un esorcismo e perché se ne parla per la strage di Altavilla Milicia I riti di esorcismo sono volti alla liberazione dell’indemoniato, non al loro annientamento: per questo la strage compiuta da Giovanni Barreca non ha nulla a vedere con la fede. Che cos’è un esorci ...

Caso Erba, dalla censura di Chi l'ha visto alla droga: in un libro le ombre Dal nuovo libro-inchiesta di Edoardo Montolli e Felice Manti emergono nuovi elementi inquietanti sulla strage di Erba. Su Affari alcuni passaggi ...