Strage di Palermo | i compagni di scuola di Kevin in corteo

al fratello Emanuel e alla mamma Antonella Salamone nella villetta ad Altavilla Milicia (Palermo). " All'incontro dovrebbero partecipare anche i compagni di Kevin e di Miriam, sopravvissuta al

(Di giovedì 15 febbraio 2024) AGI - Sono scesi in strada stamane ie i professori delladi, il liceo artistico "Renato Guttuso". Unmesto e commosso per ricordare quel ragazzo brillante di 16 anni ucciso insieme al fratellino di 5 e alla madre dalla furia farneticante e omicida del padre Giovanni Barreca nella casa di Altavilla Milicia (). Ad aprire questa marcia dolorosa, un grande ritratto direalizzato da un suo insegnante: capelli neri e folti, a incorniciare un volto sorridente su cui spiccano occhi svegli e vivaci. E accanto un cuscino e un cuore di fiori colorati. "vive", si legge su alcuni dei cartelli. E domani sera, alle 21, veglia di preghiera nel Santuario che domina Altavilla, piombata nell'orrore angosciante di questo delitto. Ieri ...

Giovanni Barreca , Massimo Carandente e Sabrina Fina , accusati di omicidio plurimo e soppressione di cadavere per la Strage di Altavilla Milicia, si ... (tg24.sky)

Altavilla Milicia, gli indizi trovati nella villetta in cui Giovanni Barreca ha ucciso la moglie, Antonella Salamone, e i due figli di 16 e 5 ... (corriere)

Giovanni Barreca e i suoi due presunti complici, Sabrina Fina e Massimo Carandente, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere durante ... (thesocialpost)

L’omicidio plurimo di Palermo sui cui dettagli efferati indugiano morbosi i media più per ragioni di share e click che di reale utilità informativa, ... (lanotiziagiornale)

Strage di Altavilla, compagni di Kevin in corteo a Bagheria BAGHERIA - Un corteo silenzioso di studenti e insegnanti del liceo artistico Renato Guttuso ha sfilato stamani a Bagheria per ricordare Kevin Barreca, 16 anni, ucciso insieme al fratello Emanuel e all ...

Un corteo silenzioso in memoria di Kevin Barreca, “Non esiste separazione finchè c’è ricordo” Un corteo silenzioso composto da studenti e insegnanti del liceo frequentato dal ragazzo di 16 anni ucciso questa mattina ...

