Storie di Sport | il nuovo progetto dell’associazione Spazi Fotografici

dei media, dell'intrattenimento e dello sport, tra cui l'attore l'ultimo disastro da un fumetto Marvel di Gabriele Niola Le storie notizie per capire cosa sta succedendo in Medio Oriente Il nuovo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Sarzana (La Spezia) 15 febbraio 2024 - I bambini delle scuole elementari di Sarzana saranno i protagonisti dellanciato dall’associazione culturalenell’ambito dell’iniziativa per il patto di contrasto alla povertà educativa in Liguria, Re-Mind the Gap, 2024. L’obiettivo, condiviso con le insegnanti dei plessi di Ghiaia, Marinella e Capoluogo, è quello di dare forma ad un primo archivio tematico di comunità realizzando in parallelo una mostra-evento. Saranno gli alunni in collaborazione con amici e famiglie a cercare fotografie che possano raccontare la vitaiva sarzanese del secolo scorso. Non solo i fotografi professionisti di, Davide Marcesini, Simone Maggiani, Jacopo Grassi, Francesca Fontana, Angelo Lucini ma anche studenti ...