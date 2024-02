Stoltenberg smentisce Trump sull’inadempienza economica dei Paesi Nato

(Di giovedì 15 febbraio 2024) La retorica di Donaldmette in pericolo i soldati europei e americani. L’accusa di Jens, Segretario generale della, arriva da Bruxelles, dove si sta svolgendo il vertice dei trentuno ministri della Difesa.non ha fatto cenno alla «minaccia» che agita il Congresso americano in queste ore, ma si è concentrato soprattutto sulle parole di, che da anni si è fatto oppositore dell’Alleanza Atlantica: «Non dovremmo minare la credibilità della deterrenza della, è una di quelle cose che deve rimanere sempre nella mente dei nostri nemici». I numeri rappresentano la migliore risposta possibile alle mosse di Vladimir Putin: nel 2023 c’è stato un aumento record delle spese militari complessive, fino a seicento miliardi di dollari, l’undici per cento in ...

