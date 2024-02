Ora, dovrebbe ottenere un ritocco sostanziale come premio per i Elkann di convincere de Meo ad accettare la guida di Stellantis in di un processo di successione per l'attuale ad Carlos Tavares.

Stellantis: Tavares, premio dipendenti Italia riconosce qualità lavoro e dialogo con sindacati (Di giovedì 15 febbraio 2024) Roma, 15 feb. - (Adnkronos) - "Il premio medio complessivo che riceveranno i dipendenti di Stellantis in Italia è il frutto positivo dell'accordo siglato lo scorso anno con i sindacati firmatari e riconosce il contributo di tutta la forza lavoro Italiana in relazione ai risultati dell'azienda e la qualità del dialogo sociale con i sindacati. La cifra media erogata, 2.112 euro, è del 10% in più rispetto alla cifra dello scorso anno (1.879 euro) ma va sottolineato anche l'aumento salariale dell'11% in 2 anni (6,5% nel 2023, poi 4,5% nel gennaio 2024) e gli ulteriori 600 euro ricevuti dai lavoratori come bonus speciale relativo agli accordi retributivi del 2023". Lo si legge in una dichiarazione del CEO di Stellantis, Carlos Tavares che sottolinea anche "il successo del primo piano di acquisto di azioni da parte dei dipendenti di Stellantis in Italia, Shares to Win, che abbiamo lanciato nel 2023 con una partecipazione del 13%. Si tratta di un piano da rinnovare anche quest'anno". Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano (Di giovedì 15 febbraio 2024) Roma, 15 feb. - (Adnkronos) - "Ilmedio complessivo che riceveranno idiinè il frutto positivo dell'accordo siglato lo scorso anno con ifirmatari eil contributo di tutta la forzana in relazione ai risultati dell'azienda e ladelsociale con i. La cifra media erogata, 2.112 euro, è del 10% in più rispetto alla cifra dello scorso anno (1.879 euro) ma va sottolineato anche l'aumento salariale dell'11% in 2 anni (6,5% nel 2023, poi 4,5% nel gennaio 2024) e gli ulteriori 600 euro ricevuti dai lavoratori come bonus speciale relativo agli accordi retributivi del 2023". Lo si legge in una dichiarazione del CEO di, Carlosche sottolinea anche "il successo del primo piano di acquisto di azioni da parte deidiin, Shares to Win, che abbiamo lanciato nel 2023 con una partecipazione del 13%. Si tratta di un piano da rinnovare anche quest'anno".

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Stellantis: ricavi 2023 +6%, consegne +7%, dividendo 1,55 euro (+16%) Per il 2024 Stellantis lancerà un programma di acquisto di azioni ... continuando a realizzare gli obiettivi del piano strategico Dare Forward 2030", ha detto il Ceo, Carlos Tavares. Stellantis, “risultati record” nel 2023: l’utile arriva a 18,6 miliardi MILANO – Stellantis ha raggiunto nel 2023 "risultati record ... nonostante le avversità del momento", è il commento che il ceo Carlos Tavares ha affidato a una nota. “I risultati record annunciati ... Stellantis, conti record: utili +11% nel 2023 Distribuiti agli azionisti 6,6 miliardi di dividendi. Elettrico +31% a livello globale, gruppo primo per gli ibridi negli Stati Uniti. Tavares: "Pronti per tutti gli scenari" ...

Video di Tendenza