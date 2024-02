Stellantis | Tavares ci ripensa | “Grazie al governo per gli incentivi Lavoriamo mano nella mano”

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Disgelo? Le parole dell’ad del gruppo, Carlo, dopo aver annunciato i numeri record sulla produzione e il fatturato del 2023, non lasciano spazio a equivoci. “Suglisiamo grati alitaliano: è una grande decisione di cui il consumatore italiano trarrà benefici”. Così in un incontro con i media italiani, a margine di una conference call con gli analisti, ha evidenziato l’impatto produttivo della misura governativa.ringrazia il“Quando vediamo l’andamento del mercato con e senza, si vede che l’impatto sugli ordinativi è di 20 mila unità l’anno, veicoli elettrici che si aggiungono a quelli prodotti in Italia. Dobbiamo lavorare ...

Giornata di incontri istituzionali per il presidente di Stellantis , John Elkann , che ha incontrato a Roma il presidente della Repubblica Sergio ... (open.online)

Roma, 15 feb. - (Adnkronos) - "Il premio medio complessivo che riceveranno i dipendenti di Stellantis in Italia è il frutto positivo dell'accordo ... (liberoquotidiano)

Roma, 15 feb. – (Adnkronos) – “Con il governo Italia no siamo d’ accordo sull’obiettivo di portare entro il 2030 la produzione nazionale a 1 milione ... (calcioweb.eu)

«Voglio essere molto chiaro. Non ci sono trattative in corso con nessuno per una grossa operazione di fusione, sicuramente non con Renault. ... ()

I dipendenti di Stellantis beneficiano di un importante premio legato ai risultati e ai traguardi finanziari raggiunti Stellantis ha annunciato oggi che quest’anno distribuirà quasi 1,9 miliardi di euro ai dipendenti di tutto il mondo come riconoscimento per le loro prestazioni e per il loro contributo ai risultati e ...

Stellantis, Renault impegnati a taglio costi per rendere Ev più accessibili LONDRA (Reuters) - Sotto la pressione dei concorrenti cinesi, Stellantis (BIT: STLAM) e Renault (EPA: RENA) stanno spingendo molto per ridurre i costi dei veicoli elettrici, in modo che possano avere ...

Stellantis chiede soldi allo Stato, ma intanto stacca un dividendo da 4,7 miliardi agli azionisti In più, nel corso dell’anno Stellantis prevede di riacquistare azioni proprie per circa 3 miliardi di euro: soldi, anche questi, che finiranno agli azionisti. Nel 2023 Stellantis aveva distribuito ai ...