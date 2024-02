Stellantis | risultati record nel 2023 A dipendenti Italia premio medio di 2 112 euro

superato il traguardo dei tre anni dalla nascita di Stellantis e I risultati record annunciati oggi sono la prova che siamo

Stellantis: ricavi 2023 +6%, consegne +7%, dividendo 1,55 euro (+16%) Per il 2024 Stellantis lancerà un programma di acquisto di azioni ... nonostante le avversità del momento. I risultati record annunciati oggi sono la prova che siamo diventati un nuovo leader globale ...

Stellantis, “risultati record” nel 2023: l’utile arriva a 18,6 miliardi MILANO – Stellantis ha raggiunto nel 2023 "risultati record". L'utile netto del gruppo automobilistico nato sull’asse Fca-Peugeot è aumentato dell'11% a 18,6 miliardi di euro, il risultato operativo ...

Borsa: l'Asia chiude in rialzo e guarda alle trimestrali Le Borse asiatiche, orfane dei listini cinesi per il capodanno lunare, concludono la seduta in rialzo. L'attenzione degli investitori si concentra sui risultati delle trimestrali, elemento utile per t ...