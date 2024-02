Stellantis | Premio Medio di 2 112 Euro per i Dipendenti

Per Stellantis conti record nel 2023, utile a 18,6 miliardi. L'ad Tavares: "I dipendenti italiani avranno un premio medio di 2.112 euro" TEODORO CHIARELLI 15 Febbraio 2024

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Chieti -registra conti record per il 2023, con un utile netto in aumento del 11%. L'azienda ha annunciato un dividendo in crescita del 16%, fissato a 1,55. Iitaliani diriceveranno undi 2.112, segnando un aumento del 10% rispetto all'anno precedente (1.879). Il CEO Carlos Tavares ha commentato positivamente l'accordo siglato con i sindacati lo scorso anno, sottolineando l'incremento salariale dell'11% negli ultimi due anni (6,5% nel 2023 e 4,5% a gennaio 2024) e i 600di bonus speciale per gli accordi del 2023. Ilsarà erogato aiitaliani di, soggetti al contratto collettivo specifico di ...