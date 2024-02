Stellantis | il 2023 è da record Crescono molto ricavi e utili | grazie anche ai buoni dati dell’elettrico

di salute dei consumi dopo l'impennata registrata a fine 2023. A Piazza Affari in luce Prysmian e Stellantis, giù Tim e Bpm Sul Borsa Tokyo da record La Borsa di Tokyo ha chiuso le contrattazioni

(Di giovedì 15 febbraio 2024)chiude unda: in forte crescita ie gli. L'Europa allargata e il Nord America sono i mercati più forti, il gruppo però non sfonda in Cina e India....

Nel 2023 i ricavi di Stellantis in crescita del 6% Stellantis ha realizzato nel 2023ricavi netti pari a 189,5 miliardi di euro, in crescita del 6% rispetto al 2022 e con un aumento del 7% dei volumi di consegne consolidati. Le vendite di veicoli ...

ESCLUSIVA - Russia usa partner cinese per produrre Citroen in sito inattivo Stellantis (Reuters) - Stellantis (BIT: STLAM) ha interrotto la produzione in Russia nell'aprile 2022, ma questo non ha impedito ai russi di usare un partner cinese per produrre nuove versioni dei modelli ...

Stellantis, premio di 1,9 mld a dipendenti globali su risultati 2023 MILANO (Reuters) - Stellantis (BIT: STLAM) distribuirà quest'anno quasi 1,9 miliardi di euro ai dipendenti di tutto il mondo in base ai risultati finanziari raggiunti nel 2023, sotto forma di ...