Stellantis | i dipendenti italiani avranno un premio di 2 112 euro

I dipendenti italiani di Stellantis avranno un premio medio di 2.112 euro, il 10% in più dello scorso anno (1.879 euro).

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Torino, 15 febbraio 2024 - Idiunmedio di 2.112, il 10% in più dello scorso anno (1.879). “Ilmedio complessivo che riceveranno idiin Italia è il frutto positivo dell'accordo siglato lo scorso anno con i sindacati firmatari e riconosce il contributo di tutta la forza lavoro italiana in relazione ai risultati dell'azienda e la qualità del dialogo sociale con i sindacati”, commenta l'ad Carlos Tavares che ricorda l'aumento salariale dell'11% in 2 anni (6,5% nel 2023, poi 4,5% nel gennaio 2024) e i 600ricevuti dai lavoratori come bonus speciale per gli accordi 2023. Idi ...