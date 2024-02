Stellantis | ai dipendenti un premio in busta paga di oltre 2 000 euro

Ammonta ad un valore medio complessivo di 2.112 euro (+10%), il premio che riceveranno in aprile i dipendenti di Stellantis in Italia, a cui è applicato il Contratto Collettivo Specifico di Lavoro (

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Iitaliani diriceveranno unmedio di 2.112, che rappresenta un aumento del 10% rispetto allo scorso anno (1.879). Carlos Tavares, l'amministratore delegato, attribuisce ilal positivo accordo stipulato con i sindacati lo scorso anno, riconoscendo il contributo della forza lavoro italiana e sottolineando l'incremento salariale del 11% in due anni (6,5% nel 2023 e 4,5% a gennaio 2024),ai 600di bonus speciale per gli accordi del 2023.

