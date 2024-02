Stazione di Firenze | viaggiatori senza posti a sedere “Solo i passeggeri ‘vip’ si possono accomodare”

cittadini di Firenze e viaggiatori: dal 23 al 25 febbraio torna "Testo" , la manifestazione dedicata all'editoria contemporanea ideata da Todo Modo nel 2022, che quest'anno porterà alla Stazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 15 febbraio 2024), 15 febbraio 2024 – È la principale porta d’ingresso della città, ladi Santa Maria Novella. A un tiro di schioppo dalla Grande Bellezza. Ma la strada per riempirsene gli occhi non è così semplice. Quando arrivi zero sedute, occhiate indiscrete e prezzi non a prova di tutti i portafogli. La regola d’oro prima di salire sul treno? Munirsi di una valigia grande, robusta e comoda. Sarà utile per accomodarsi mentre aspettate. La sala d’attesa non esiste. Il nostro viaggio ieri mattina parte alle 10: la prima cosa che salta all’occhio è la moltitudine di persone ’buttate’ sui propri bagagli in terra, su qualche gradino o ammassate sulla base delle ’vele’ pubblicitarie. Questo perché nonmanca una sala d’attesa, ma anche panchine e sedute per poter ingannare il tempo in. A meno che tu non ...