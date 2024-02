Statue coperte | Aiutiamo i senzatetto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 15 febbraio 2024) "Saverio, come Da Vinci, stanotte ha dormito qui. Chi vive in strada ha bisogno di tutta la nostra attenzione. Copriamo le persone più importanti della città". È quello che è scritto sopra un pannello ai piedi della statua di Leonardo da Vinci avvolta da una grande coperta in piazza della Scala. Stessa cosa per ledi Alessandro Manzoni e Cristina Trivulzio di Belgioioso, rispettivamente in piazza San Fedele e in piazza Belgioioso. Il flash mob, intitolato “Copriamo le persone più importanti della città” è stato presentato ieri mattina, di fronte a Palazzo Marino, dall’assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé con la collaborazione del presidente di Fondazione Progetto Arca, Alberto Sinigallia. "Quello di oggi – ha detto Bertolé – vuole essere un gesto simbolico per ricordare e ricordarci che tutti i giorni tanti uomini e donne vivono una situazione di ...