Stasera in TV | cosa c’è in prima serata

altre due tra Bologna, Reggio Emilia, Brescia e Napoli faranno altrettanto quando stasera si In casa Unahotels, Priftis ha spiegato di sapere bene cosa attenda i suoi ragazzi. "Purtroppo arriviamo a

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Ecco cheè in programma per ladi oggi. Questa sera in TV i programmi TV per quanto ai Rai, Mediaset, La7, Nove e Tv8 prevedono queste seguente tipi di offerte e proposte.in TV: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi RAI1 Doc Nelle tue mani 3 – Evitarsi (Fiction) RAI2 Creed – Nato per combattere (Film) RAI3 Splendida cornice (Show) RETE4 Dritto e rovescio (Approfondimento) CANALE5 Terra amara (Soap) ITALIA1 Le Iene presentano – Inside (Inchieste) LA7 Una giornata particolare – L’Approvazione della Regola di Francesco (Rubrica) TV8 Calcio – UEFA Europa League – Milan Vs Rennes (Sport) NOVE Only Fun Comico Show (Show) L'articolo proviene da Italia Sera.