Starmer fa pulizia nel Labour | fuori gli antisemiti

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Come aveva promesso all’atto della sua elezione, il nuovo leader del Partito laburista britannico, Keir, sta facendo piazza pulita delle sacche dismo ancora presenti nel. Ildi Corbin Come si rammenterà, il precedente leader, Jeremy Corbyn, aveva sovente espresso posizioni non solo anti-israeliane, ma anche antisemite tout court. Corbyn era il capo dell’ala sinistra del partito, ostile anche alla Nato e agli stretti legami tra Usa e Regno Unito. Sotto la sua guida i laburisti subirono una disastrosa sconfitta da parte dei conservatori di Boris Johnson, lasciando agli avversari una larga maggioranza in Parlamento e perdendo molti collegi che tradizionalmente votavano. Naturalmente Corbyn, schierato su posizioni nettamente socialiste, fu subito scalzato ...