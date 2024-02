La quinta e ultima stagione di Star Trek: Discovery debutterà in esclusiva su Paramount+ giovedì 4 aprile in Italia e in altri Paesi. I primi due episodi della stagione finale, composta da 10 episodi saranno disponibili al lancio,

“STAR TREK: DISCOVERY” in anteprima mondiale il 4 aprile (Di giovedì 15 febbraio 2024) Paramount+ ha annunciato che l’attesissima quinta e ultima stagione della serie originale di successo STAR TREK: DISCOVERY sarà disponibile in esclusiva sul servizio da giovedì 4 aprile in Italia. Quanti episodi ci saranno di STAR TREK: DISCOVERY ? I primi due episodi della stagione finale, composta da 10 episodi, saranno disponibili in streaming al momento del lancio, mentre i nuovi episodi usciranno ogni giovedì. Trama Nella quinta e ultima stagione il Capitano Burnham e l’equipaggio della U.S.S. DISCOVERY scoprono un mistero che li condurrà in un’epica avventura attraverso la galassia, per trovare un antico potere la cui esistenza è stata deliberatamente nascosta per secoli. Ma troveranno anche nemici pericolosi, determinati a reclamare ... Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 15 febbraio 2024) Paramount+ ha annunciato che l’attesissima quinta e ultima stagione della serie originale di successosarà disponibile in esclusiva sul servizio da giovedì 4in Italia. Quanti episodi ci saranno di? I primi due episodi della stagione finale, composta da 10 episodi, saranno disponibili in streaming al momento del lancio, mentre i nuovi episodi usciranno ogni giovedì. Trama Nella quinta e ultima stagione il Capitano Burnham e l’equipaggio della U.S.S.scoprono un mistero che li condurrà in un’epica avventura attraverso la galassia, per trovare un antico potere la cui esistenza è stata deliberatamente nascosta per secoli. Ma troveranno anche nemici pericolosi, determinati a reclamare ...

