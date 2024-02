Star Trek | arriva il canale dedicato su Pluto TV

Dal 16 febbraio su Pluto TV - il servizio digitale FAST (Free Ad - Supported Streaming Television) - si accende il canale interamente dedicato a Star Trek: The Original Series . Un epico viaggio nel XXIII secolo, guidati dal carismatico Capitano James T. Kirk e dal suo equipaggio sull'USS Enterprise. Ideata da Gene Roddenberry nel 1964 e

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Disponibile in piattaforma dal 16 febbraio ilinteramentealla serie di culto, ideata da Gene Roddenberry nel 1964. Dal 16 febbraio suTV - il servizio digitale FAST (Free Ad-Supported Streaming Television) - si accende ilinteramente: The Original Series. Un epico viaggio nel XXIII secolo, guidati dal carismatico Capitano James T. Kirk e dal suo equipaggio sull'USS Enterprise. Ideata da Gene Roddenberry nel 1964 e prodotta a partire dal 1966,ha lasciato un'impronta indelebile nella cultura di massa, influenzando generazioni di spettatori e ispirando tante opere cinematografiche e televisive.TV offre ai fan di ...

Sono cominciate le riprese del film originale Star Trek Section 31 per Paramount+: non c'è maniera di celebrare meglio l'evento se non con lo sguardo ... (comingsoon)

L’astronave di Star Trek atterra ancora a Bellaria Igea Marina. L’evento 2024 dal 17 al 19 maggio. Non nella tradizionale location del Palacongressi ... (ilrestodelcarlino)

Paramount+ annuncia l'uscita della quinta e ultima stagione di Star Trek: Discovery Come apprendiamo da Cinefilos.it l'attesissima quinta e ultima stagione della serie originale di successo Star Trek: Discovery sarà disponibile in esclusiva sul servizio da giovedì 4 aprile in Italia, ...

Star Trek Discovery 5, annunciata la data d'uscita italiana per la stagione finale! Ecco dove e quando sarà possibile vedere in streaming in Italia la quinta e ultima stagione di Star Trek: Discovery.

Un’arma nucleare che può bloccare le comunicazioni satellitari degli Usa: cosa sappiamo dell’ultima minaccia russa Di questo tipo di armi si parla infatti ormai da almeno mezzo secolo. Tanto che fu addirittura il sottotema di un celebre episodio della saga Star Trek a fine anni 60: puntata girata proprio mentre il ...