Staffetta singola mista Nove Mesto oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Mondiali 2024 biathlon

La start list della staffetta singola mista dei Mondiali di biathlon di Nove Mesto 2024: ecco di seguito gli italiani in gara e i pettorali di partenza. Saranno Lisa Vittozzi e Tommaso Giacomel a gareggiare per l'Italia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 15 febbraio 2024) A che ora e come seguire ladi, gara valevole per idisulla neve ceca della Vyso?ina Arena. L’Italia si affida alla coppia formata da Tommaso Giacomel e Lisa Vittozzi, galvanizzata dopo l’argento e l’oro vinti rispettivamente nell’inseguimento e nell’individuale. Il tandem favorito è quello della Norvegia, che può contare su Johannes Thingnes Boe e Ingrid Landmark Tandrevold. Decisamente competitive ed in piena lotta per un piazzamento sul podio anche la Svezia di Sebastian Samuelsson e Hanna Oeberg e la Francia di Quentin Fillon Maillet e Lou Jeanmonnot. Un gradino sotto, infine, sembrano essere la Germania di Justus Strelow e Vanessa Voigt, l’Austria di Simon Eder e Lisa Theresa Hauser e la ...