Stadio Milan | Paolo Scaroni | ristrutturare San Siro? Non ho capito una cosa…

Paolo Scaroni Paolo Scaroni, presidente del Milan , è C'è spazio anche per una battuta sul futuro di Pioli e sullo stadio a San

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Intervenuto al pranzo UEFA pre-Rennes il presidente rossoneroha parlato di Sane del nuovoIlcontinuerà a giocare a Sano invece ultimerà la costruzione del nuovoa San Donato? Questa è la domanda che milioni di tifosi rossoneri si sta ponendo da ormai diversi mesi. Il Diavolo sembra sembra deciso a voler dire addio alla Scala del Calcio, abbandonare i cugini dell’Inter e costruire un nuova casa per i rossoneri. Il progetto non è però semplice e il sindaco dio Giuseppe Sala sta facendo di tutto per far desistere il Diavolo. Intervenuto nel corso del pranzo UEFA in vista della sfida di Europa League contro il Rennes, il presidente del...