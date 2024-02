Sport in tv oggi giovedì 15 febbraio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 15 febbraio alle ore 15:00 e al momento non è prevista una copertura televisiva, ma Sportface.it fornirà una diretta testuale con costanti

(Di giovedì 15 febbraio 2024)15ci aspetta una giornata ricca di. Proseguono i Mondiali di nuoto e di pallanuoto a Doha, i Mondiali di biathlon regalano la single mixed e iniziano i Mondiali di beach soccer con Italia-USA. Avanzano i tornei di tennis della settimana tra Rotterdam, Buenos Aires, Delray Beach, Doha e si aprono quelli di golf. Da non perdere gli Europei di lotta e di sollevamento pesi, i quarti di finale della Coppa Italia di basket, l’andata dei playoff dell’Europa League di calcio con Milan e Roma in campo. Sul fronte degliinvernali, spazio anche ai Mondiali di speed skating, alle prove di discesa libera tra Crans Montana e Kvitfjell. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, tutti glidegli...

Il programma e il palinsesto completo dello Sport in tv per la giornata di mercoledì 14 febbraio 2024. Proseguono i Mondiali di Doha, in Qatar, ma ... (sportface)

Il programma e il palinsesto completo dello Sport in tv per la giornata di giovedì 15 febbraio 2024. Protagonisti ancora il nuoto, con i Mondiali ... (sportface)

Sport in tv oggi (giovedì 15 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming Oggi giovedì 15 febbraio ci aspetta una giornata ricca di sport. Proseguono i Mondiali di nuoto e di pallanuoto a Doha, i Mondiali di biathlon regalano la single mixed e iniziano i Mondiali di beach s ...

Giovani protagonisti. Sette progetti per crescere: "Rianimeremo i quartieri con sport, arte e musica" L’intervento da 140mila euro durerà due anni e coinvolgerà istituti di secondo grado e quartieri. Tra le iniziative fotografia e video-making, corsi per guide turistiche, attività di strada.

Milan-Rennes, dove vederla in TV in chiaro e streaming: le formazioni della partita di Europa League La partita dei rossoneri sarà trasmessa (in questo caso solo per abbonati) anche sui canali Sky Sport 1 (canale 201), Sky Sport 4k (213), Sky Sport (251). Il Milan cambia solo qualche interprete nel ...