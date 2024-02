Splendida Cornice di Geppi Cucciari | ospiti e anticipazioni di giovedì 15 febbraio 2024

ATTUALITA' Su Rai Tre dalle 21.20 Splendida Cornice Geppi Cucciari presenta un people show, attento all'attualità. Il racconto con ironia e leggerezza del mondo di oggi attraverso i libri, i film, i

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Dopo la pausa per il Festival di Sanremo, torna l’appuntamento con ““, il programma di Rai Cultura condotto dae trasmesso in prima serata su Rai 3. Ecco i temi, lee glidella puntata di stasera,15, tra glidi: Candace Bushnell e Alba Rohrwacher15dalle ore 21.20 torna ““, il people show condotto da. Il programma scruta, osserva e racconta ...

Carlo Imperato, da "Saranno famosi" alla nuova vita a Bologna: chi è l'attore americano ospite oggi a Splendida Cornice Riparte stasera su Rai 3 "Splendida cornice", il programma di Rai Cultura condotto da Geppi Cucciari. Oltre due ore di intrattenimento culturale, evasione, divulgazione, satira, dove alto ...

Candace Bushnell a Splendida Cornice, chi è l'autrice di Sex and the City Il successo, il divorzio e il pentimento per non aver avuto figli Candace Bushnell sarà ospite stasera a Splendida cornice. Il programma di Geppi Cucciari che ci guida in un viaggio unico tra cinema, musica e ...

Carnevale Estense: al via la seconda edizione con le maschere e i cibi prelibati della tradizione Ferrara, 15/02/2024. P resentata stamane alla stampa nella sala dell'Arengo della residenza Municipale la seconda edizione del "Carnevale Estense" organizzato a cura dell'Assessorato alle Attività ...