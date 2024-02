Spiagge all’asta a Jesolo Ora i bagnini hanno paura | Non abbiamo quei soldi | saremo spazzati via

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 15 febbraio 2024) "È la fine che rischiamo di fare tutti,via da grandi gruppi e dalle multinazionali". Mauro Vanni, presidente di Confartigianato imprese balneari, guarda a cosa sta accadendo ae allarga le braccia. In Veneto la Regione si era mossa con una legge che apriva le strade alle aste sulle concessioni. Nei lidi sono stati fatti i primi bandi e in alcune circostanze si è già arrivati a sentenza con l’aggiudicazione delle aree di spiaggia. Il quadro che ne viene fuori vede una forte concorrenza tra i concessionari storici e l’arrivo di due grandi gruppi imprenditoriali italiani a. Di uno di questi fa parte Mario Moretti Polegato, ‘Mister Geox’. Il secondo gruppo ad accaparrarsi una concessione molto ampia ha presentato un progetto di sviluppo dell’arenile del valore di sette milioni di euro. In Veneto se si presenta un ...