Sperlonga, il Comune cerca professionisti per le pratiche paesaggistiche (Di giovedì 15 febbraio 2024) Sperlonga, 15 febbraio 2024 – Il Comune di Sperlonga ha indetto una procedura pubblica per l'acquisizione di candidature di soggetti esperti, in possesso dei requisiti necessari per la formazione di un elenco di tecnici (ingegneri e architetti) dal quale individuare n. 1 professionalita? cui affidare i servizi di istruttoria e definizione delle pratiche paesaggistiche presentate al Comune di Sperlonga. La formazione del detto elenco non prevede la predisposizione di una graduatoria e l'inserimento nello stesso elenco non comporta, in nessun caso, alcun diritto da parte del candidato ad ottenere l'affidamento di incarichi. L'incarico da affidare a seguito dell'avviso ha come oggetto l'espletamento delle attivita? di istruttoria di pratiche ...

