Speranza | dura contestazione | “In sedia a rotella per colpa del vaccino”

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 15 febbraio 2024)nei confronti dell’ex ministro della Salute, Roberto, in merito alla presentazione del suo nuovo libro Momenti di tensione quelli che si sono verificati, in quel di Potenza,nte la presentazione del nuovo libro da parte di Roberto“Perché guariremo“. L’ex ministro della Salute, infatti, è statomente contestato da parte di alcuni presenti. In particolar modo da un uomo che ha interrotto l’evento iniziando ad urlare ed inveire contro di lui. Quest’ultimo, infatti, affermava di essere rimasto colpito da un ictus subito dopo la prima dose delcontro il Covid. L’ex ministro della Salute, Roberto(Ansa Foto) Cityrumors.itTanto è vero che è stato costretto a trascorrere, tutti i giorni della sua ...