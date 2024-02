Spari a parata Super Bowl | Biden | fermare la violenza delle armi

Si chiude nel sangue con gli spari sulla folla la parata organizzata per le strade di Kansas City per festeggiare il Super Bowl dei

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Il presidente americano Joeha esortato nuovamente il Congresso ad agire contro lada fuoco, dopo la sparatoria avvenuta durante ladela Kansas City. "Insieme a Jill prego per le persone uccise e ferite, affinché il nostro Paese trovi la determinazione per porre fine a questa insensata epidemia diche ci sta dilaniando", ha affermatoin un comunicato stampa diffuso dalla Casa Bianca. "Gli eventi di oggi dovrebbero toccarci, scioccarci e spingerci ad agire", ha aggiunto il presidente Usa invitando gli americani a "far sentire la propria voce al Congresso in modo da poter finalmente agire per vietare led'assalto, ...